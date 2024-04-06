Следком проверит шумных и "грязных" мигрантов в Горелово

Арендаторы живут не только регулярно нарушают тишину, но и устроили на соседних участках несанкционированную свалку.

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту возможных нарушений миграционного законодательства в муниципальном округе Горелово (Красносельский район Петербурга). По данным ведомства, хозяйка частного домовладения сдает в аренду помещения в хозпостройках мигрантам, которые могут находиться в России незаконно.

По информации правоохранителей, арендаторы живут в антисанитарных условиях, регулярно нарушают тишину и устроили на соседних участках несанкционированную свалку. Ход проверки взят на контроль центральным аппаратом СК РФ.

В случае подтверждения нарушений собственнице жилья может грозить административная или уголовная ответственность. Ведомство также проверит возможную причастность мигрантов к другим правонарушениям.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские следователи проверяют информацию о недопустимом поведении воспитательницы частного детского сада.

Фото: Telegram/ Следком Ленинградской области