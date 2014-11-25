Петербургские следователи проверяют информацию о недопустимом поведении воспитательницы частного детского сада

Расследование инициировано Приморским районным подразделением следственного отдела после поступления сведений о нарушении качества предоставляемых услуг частным дошкольным учреждением.

Следственный комитет Петербурга проводит проверку по факту возможного некорректного поведения воспитательницы частного детского сада по отношению к детям. Информация предоставлена пресс-службой Главследуправления Следственного комитета России по Петербургу.

Расследование инициировано Приморским районным подразделением следственного отдела после поступления сведений о нарушении качества предоставляемых услуг частным дошкольным учреждением. Предварительно установлено, что 22 июля одна из жительниц соседнего жилого дома обратила внимание на инцидент, связанный с грубой манерой обращения воспитательницы с ребенком младшего возраста во время прогулки.

Следственными органами организована проверка.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)