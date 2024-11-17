Следком завел дело о покушении на убийство после стрельбы из лука в Петербурге

Правоохранительные органы устанавливают мотивы и обстоятельства нападения, в результате которого пострадали двое сотрудников предприятия.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту инцидента со стрельбой из лука на территории завода в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу, 23 июля 2025 года сотрудник предприятия на улице Курчатова произвел выстрелы из лука в направлении двух своих коллег.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц"), указано в официальном сообщении ведомства. Подозреваемый был немедленно задержан правоохранительными органами и доставлен в следственный отдел для проведения процессуальных действий.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая мотивы и причины нападения. Пострадавшие сотрудники предприятия получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Псковской области виновника ДТП с тремя погибшими под Алолью приговорили к принудительным работам.

Фото: ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу