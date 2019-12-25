В Псковской области виновника ДТП с тремя погибшими под Алолью приговорили к принудительным работам

"Суд учёл смягчающие обстоятельства – раскаяние, компенсацию ущерба, отсутствие отягчающих факторов".

Опочецкий районный суд Псковской области вынес приговор 41-летнему жителю Великих Лук – владелец автомобиля KIA K5 совершил ДТП на трассе Санкт-Петербург–Псков–Пустошка 14 октября 2024 года у деревни Алоль. Об этом сообщила пресс-служба судов Псковской области.

По версии следствия, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt. В результате аварии погибли три человека — водитель и два пассажира из Chevrolet, в том числе 2-летний ребёнок. По информации Piter.tv, 5-летний ребёнок, который также находился в машине, выжил. Также в семье есть ещё несовершеннолетний, которого не было в момент аварии в автомобиле.

Фото: УМВД России по Псковской области

"Обвиняемый полностью признал вину, добровольно компенсировал моральный и имущественный ущерб. Суд учёл смягчающие обстоятельства – раскаяние, компенсацию ущерба, отсутствие отягчающих факторов". В итоге ему назначено 2 года принудительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства и запретом управлять транспортом на 3 года.

Скриншот: пресс-служба судов Псковской области

Отметим, что по статье 264 ч.5 УК РФ предусматриваются следующие максимальные наказания: принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При этом, принудительные работы работы применяются как альтернатива лишению свободы и заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после обнародования деталей: предполагаемым водителем оказался священнослужитель Великолукской епархии — иеродиакон Андрей Парфёнов (в миру Сергей Александрович), уже попадавший в ДТП в 2019 году. Тогда он разбил Toyota Camry в Великих Луках, пострадали две женщины, одна из которых осталась инвалидом. По итогам расследования ему назначили 1,5 года условно.

В этот раз полиция ограничилась наименованием "41-летний житель Великих Лук", но пользователи соцсетей уверены, что именно Парфёнов был за рулём в октябре под Алолью. Само имя официально не разглашалось, однако после аварии его профиль исчез с сайта епархии.

Скриншот: сайт Великолукской епархии

Псковское УМВД также отказалось раскрывать имя обвиняемого, сославшись на статью 161 УПК РФ. В епархии лишь сообщили о приостановке служения причастного к ДТП священника на время расследования.

Из ответа на запрос Piter.tv

Однако, на сайте Опочецкого районного суда можно увидеть, что 5 июня 2025 года рассматривалось дело по ст.264 ч.5 УК РФ в отношении Парфёнова Сергея Александровича, в отношении которого и вынесли обвинительный приговор.

Добавим, что, по информации Piter.tv, во время богослужений в храмах Великолукской епархии собирались подписи в поддержку обвиняемого. В распоряжении редакции имеются скриншоты, подтверждающие эту информацию. Официальных комментариев от епархии по этому поводу на момент публикации не поступало.



Источник: Piter.tv

Главное фото: УМВД России по Псковской области