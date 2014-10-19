В Псковском МВД не называют имя священнослужителя, устроившего смертельное ДТП у деревни Алоль

Ранее стало известно, что к ДТП причастен клирик Великолукской епархии.

В ГУ МВД по Псковской области не готовы назвать имя водителя автомобиля Kia, который 14 октября 2024 года совершил выезд на встречную полосу у деревни Алоль, ставший причиной дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими. Ведомство не сочло общественный резонанс вокруг ЧП достаточным аргументом для обнародования личности 41-летнего клирика Великолукской епархии. В ответе на запрос Piter.TV представители псковского УМВД сослались на 161 статью УПК РФ, которое предоставляет следствию возможность самостоятельно выбирать объёмы публикуемых данных в ходе предварительного расследования.

Разглашение данных предварительного расследования, по мнению СУ УМВД России по Псковской области, противоречит его интересам. УМВД России по Псковской области

Отметим, что это решение ведомства противоречит сложившейся практике информирования населения о резонансных дорожно-транспортных происшествиях. В частности, после нашумевшего ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, личные данные водителя были опубликованы полицией в первые сутки после случившегося.

Напомним, что местные жители в социальных сетях массово заявляют о том, что за рулём Kia K5 в день аварии находился небезызвестный иеродиакон Андрей (Парфёнов). В 2019 году он стал виновником ДТП в пьяном виде (также с выездом на встречную полосу). Тогда от действий священнослужителя пострадали двое женщин. Известно, что в прошлый раз клирик отделался условным наказанием и в короткий срок был возвращён к служению и работе в Великолукской епархии. За несколько часов до смертельного ДТП он как раз принимал участие в праздничной службе в соседнем населённом пункте.

На данный момент личная страница иеродиакона удалена с сайта Епархиального Управления. В то же время, официальное заявление Великолукской епархии по поводу ДТП, хоть и упоминает участие в аварии местного клирика, но не содержит его имени. Отметим также, что возраст и год рождения Андрея (Парфёнова) соответствует возрасту виновника аварии, опубликованному в пресс-релизе ГУ МВД по Псковской области.

Фото: ГУ МВД по Псковской области