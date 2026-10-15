Иностранец объяснил, что обучался использованию средств разведки в Тернополе.

Гражданин Швеции, воевавший за ВСУ и под легендой вступления в ряды российской армии планировавший диверсии на военных объектах, задержан в Псковской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при российских силовых органах. В ФСБ пояснили, что мужчина незаконно пересек государственную границу с сопредельной страны. Сотрудниками надзорного ведомства установлено, что подозреваемый в период с февраля по июнь текущего года на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной в России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона. У оперативников имеются документы, подтверждающие участие иностранца в боевых действиях против России страны в составе Вооруженных сил.

Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах. ЦОС ФСБ РФ

Сейчас против шведа возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Также рассматривается вопрос о проведении расследования по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также по статье об иностранном наемничестве.

Захарова: задержание японского журналиста за шпионаж не является единичным случаем.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России