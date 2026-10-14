Захарова: задержание японского журналиста за шпионаж не является единичным случаем

Задержание японского корреспондента за шпионаж является не первым подобным случаем, аналогичная ситуация недавно имела место быть. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что Москва проявила невероятное терпение, поэтому в публичной сфере все это общественность увидела в первый раз. Однако о проблемах МИД РФ заявлял коллегам из Токио регулярно. Речь идет как о недопустимости, незаконности и деструктивности подобных действий, так и о несовместимости двух жанров: использования журналистики в качестве прикрытия шпионажа.
Но то, что мы сейчас вскрыли, вскрыли российские спецслужбы, никаким образом невозможно назвать нормальным, сочетанием ли каких-то жанров или каким-то хобби, дополнительным заработком. Это недопустимая деятельность под прикрытием журналистики.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Центр общественных связей ФСБ России ранее обнародовал видеозапись с моментом задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже. На опубликованных кадрах оперативники засняли задержание иностранного журналиста, а также проведение обыска и допрос подозреваемого.
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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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