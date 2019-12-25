Дно и Пыталово: названы города России с самыми необычными названиями

В подборку попали населенные пункты Псковской области и ХМАО.

Росреестр представил подборку городов с наиболее оригинальными названиями. В топ внесли населённые пункты, чьи имена нередко вызывают улыбку, сообщила пресс‑служба ведомства.

В Псковской области отличились города Дно, Опочка и Пыталово, в Иркутской – Зима и Бодайбо. Также в топ попали мурманский населенный пункт Кандалакша из Мурманской области и Называевск из Омской. В Ханты-Мансийском автономном округе отметили Пыть-Ях, и Лабытнанги из Ямало-Ненецкого автономного округа. А в Республики Дагестан есть Дагестанские Огни.

Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук отметил, что такие названия могут становиться частью местной идентичности и просто давать людям повод для улыбки в повседневной жизни. Кроме того, необычные имена городов способны заинтересовать туристов своей историей и культурой. При этом непривычное название населенного пункта может быть связано с особенностями местности, ее природой или тем, как она выглядела много веков назад.

Ранее комитет по делам ЗАГС назвал самые необычные имена для маленьких петербуржцев в 2025 году.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)