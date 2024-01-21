Весна, Аливия и Радомир: Названы самые необычные имена для маленьких петербуржцев в 2025 году

Какими необычными и редкими именами называли новорожденных петербуржцев в первой четверти 2025-го года? – Выяснили в Комитете по делам ЗАГС журналисты из "КП-Петербург".
Очевиден набирающий обороты тренд на старинные или некогда вышедшие из моды имена, которыми нарекали людей, возможно, только в прошлом веке. Об этом свидетельствует растущая популярность таких девичьих имен, как, например, Прасковья и Анисия или Алла и Галина.
Еще более необычно видеть среди имен для новорожденных петербурженок Весну или Ассоль, а также Аливию, Арсению, Изабеллу и Каталину (испанскую версию имени Екатерина). Среди неочевидных, но вроде как простых имен выделяется Соня (не Софья и не София, как принято).
Тренд на старину отразился и на выборе имен для мальчиков. В рейтинге можно обнаружить, например, Даромира и Радомира, а еще – Пересвета, Митрофана, Трофима, Севастьяна, Гавриила и Лаврентия. Необычны также и редкие для севера России Альберт, Соломон, Леван и Томас.
Среди самых популярных имен для девочек в Комитете по ЗАГСу выделяют: Анну, Софию, Марию, Еву, Василису. Мальчиков же чаще всего называли именами Михаил, Максим, Александр, Иван и Марк.
Ранее мы писали, что девушка и годовалый мальчик из Ленобласти пропали в Петербурге.
Фото: Pixabay
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