Стало известно, какие необычные имена выбирали петербургские родители для своих детей в марте

Наиболее редкие имена включают Хариту, Миладу, Айбийке, Шоиру и Ойшахон среди девочек, а также Олега Малика, Андроника, Спиридона, Мухаммадамусо и Максата среди мальчиков.

Федеральный портал ЗАГС сообщает, что в марте 2025 года в Петербурге родители стали выбирать для своих детей необычные имена, такие как Спиридон и Айбийке. Тем не менее, самыми востребованными именами в городе остаются Анна и Михаил.

К концу марта 2025 года наиболее популярным женским именем стала Анна, получившая эту честь 185 девочек. Второе и третье места занимают София и Мария. Примерно месяц назад самым распространённым девичьим именем в Санкт-Петербурге была София.

Что касается мальчиков, первое место по-прежнему удерживает Михаил, данное 276 мальчикам. Далее следуют Александр и Максим. Некоторые родители выбирают для своих новорождённых такие имена, как Ева и Василиса для девочек, а также Марк и Иван для мальчиков. В предыдущем месяце младенцам часто давали имена Алиса, Ева и Артём.

Наиболее редкие имена включают Хариту, Миладу, Айбийке, Шоиру и Ойшахон среди девочек, а также Олега Малика, Андроника, Спиридона, Мухаммадамусо и Максата среди мальчиков.

Ранее мы сообщили о том, что средний вес петербуржцев достиг 79 кг.

Фото: Pxhere