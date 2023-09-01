Средний вес петербуржцев достиг 79 кг

По рекомендациям Минздрава, средний вес должен составлять 72,3 кг.

В Законодательном собрании Петербурга прошел круглый стол на тему "Ожирение: вызовы современного общества и стратегии преодоления". Во встрече участвовал вице-губернатор города Константин Звоник, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Александр Хаджидис, возглавляющий Ассоциацию клинических фармакологов Санкт-Петербурга, отметил, что лишний вес может негативно сказаться на качестве и длительности жизни населения. Часто ожирение связано с появлением сахарного диабета второго типа, увеличивая вероятность развития сердечно-сосудистых болезней и риска инсульта.

Ожирение является серьезным заболеванием, приводящим к повышенной смертности. Одной из приоритетных задач правительства Петербурга является увеличение средней продолжительности жизни. По рекомендациям Минздрава, средний вес должен составлять 72,3 кг, тогда как в Петербурге этот показатель достигает 79 кг. Именно поэтому важно создать комплекс мероприятий по борьбе с лишним весом. На федеральном уровне подобные программы уже разрабатываются, заявил Константин Звоник.

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Фото: unsplash (i yunmai)