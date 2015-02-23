Девушка и годовалый мальчик из Ленобласти пропали в Петербурге

По словам матери мужчины, с которым проживает молодая женщина, пропавшая и малыш отправились из Усть-Луги в одну из детских больниц города.

В Петербурге волонтеры ищут 19-летнюю девушку и годовалого ребенка. К поискам привлекли волонтеров отряда "ЛизаАлерт", стало известно 10 апреля.

Анастасия и ее сын пропали 8 апреля. По словам матери мужчины, с которым проживает женщина, пропавшая и малыш отправились из Усть-Луги в одну из детских больниц города, пишет "Фонтанка". После того, как они посетили врачей, девушка спросила у молодого человека, как доехать до станции метро "Автово". Больше на связь Анастасия не выходила.

Также известно, что прохожий нашел вещи жительницы Ленобласти. Ее сумка была окровавлена, а паспорт разорвали. Сожитель девушки написал заявление о пропаже.

Ранее мы рассказывали о том, что за март на территории Петербурга и Ленобласти пропали свыше 250 человек.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"