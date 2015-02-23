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Девушка и годовалый мальчик из Ленобласти пропали в Петербурге
Сегодня, 15:28
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Девушка и годовалый мальчик из Ленобласти пропали в Петербурге

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По словам матери мужчины, с которым проживает молодая женщина, пропавшая и малыш отправились из Усть-Луги в одну из детских больниц города.

В Петербурге волонтеры ищут 19-летнюю девушку и годовалого ребенка. К поискам привлекли волонтеров отряда "ЛизаАлерт", стало известно 10 апреля. 

Анастасия и ее сын пропали 8 апреля. По словам матери мужчины, с которым проживает женщина, пропавшая и малыш отправились из Усть-Луги в одну из детских больниц города, пишет "Фонтанка". После того, как они посетили врачей, девушка спросила у молодого человека, как доехать до станции метро "Автово". Больше на связь Анастасия не выходила. 

Также известно, что прохожий нашел вещи жительницы Ленобласти. Ее сумка была окровавлена, а паспорт разорвали. Сожитель девушки написал заявление о пропаже. 

Ранее мы рассказывали о том, что за март на территории Петербурга и Ленобласти пропали свыше 250 человек. 

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 

Теги: поиски, пропал ребенок, пропала девушка, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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