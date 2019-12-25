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В лесу Приозерского района разыскали пропавшего мужчину
Сегодня, 9:24
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В лесу Приозерского района разыскали пропавшего мужчину

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Местный житель уходил в лесной массив между поселками Месуринское и Борисово.

В Приозерском районе Ленинградской области прошли поисковые работы. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона 16 сентября. 

Сегодня ночью в ведомство поступили сведения о пропаже мужчины. Местный житель ушел в лесной массив между поселками Месуринское и Борисово около СНТ "Дружба" и не смог самостоятельно вернуться домой. Его обнаружили ближе к утру. Пострадавшего передали родственникам в удовлетворительном состоянии. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Ушаки спасли застрявшую в окне кошку. Питомца эвакуировали из западни с использованием лестницы, он был передан соседям в целости и сохранности.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, поиски
Категории: Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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