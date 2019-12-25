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В поселке Ушаки спасли застрявшую в окне кошку
Сегодня, 8:22
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В поселке Ушаки спасли застрявшую в окне кошку

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Питомца эвакуировали из западни с использованием лестницы, он был передан соседям в целости и сохранности.

Спасатели пришли на помощь животному в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона. 

Накануне в ведомство поступила информация о том, что в поселке Ушаки в одном из домов в окне застряла кошка, она не могла выбраться самостоятельно. В операции участвовала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. Питомца эвакуировали из западни с использованием лестницы, он был передан соседям в целости и сохранности. 

Ранее на Piter.TV: двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе. Спасатели оперативно обнаружили пострадавших. По предварительным данным, госпитализация не понадобилась. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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