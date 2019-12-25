В поселке Ушаки спасли застрявшую в окне кошку

Питомца эвакуировали из западни с использованием лестницы, он был передан соседям в целости и сохранности.

Спасатели пришли на помощь животному в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

Накануне в ведомство поступила информация о том, что в поселке Ушаки в одном из домов в окне застряла кошка, она не могла выбраться самостоятельно. В операции участвовала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. Питомца эвакуировали из западни с использованием лестницы, он был передан соседям в целости и сохранности.

Ранее на Piter.TV: двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе. Спасатели оперативно обнаружили пострадавших. По предварительным данным, госпитализация не понадобилась.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти