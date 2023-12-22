Добрыня, Космос и Фома: названы самые редкие имена для детей в Ленобласти за год

В 2023 году в Ленинградской области было зарегистрировано 12 154 рождений малышей. Из них 135 — двойняшки и четыре тройни. Об этом сообщили сотрудники ЗАГСа Ленобласти.
Так, самыми "многодетными" районами по количеству зарегистрированных рождений, в семьях у которых трое и более детей являются Всеволожский и Гатчинский районы. Мальчиков родилось больше на 3%, в сравнении с девочками.
Что касается имён, то чаще всего родители называли мальчиков Александром и Артёмом. Популярными именами стали также Михаил, Максим и Иван. Среди девочек — София, Анна и Ева.
Не обошлось и без редких имён: родители в Ленинградской области предпочли такие имена, как Добрыня, Ратибор, Космос, Светозар и Фома для мальчиков, а также Галатея, Мирсея, Мирра для девочек.
Фото: pxhere
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