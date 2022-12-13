Более 2 тыс. пар заключили брак в Ленобласти с начала 2023 года

Управление ЗАГС 47-ого региона поделилось статистикой в международный День Семьи.

В минувший понедельник, 15 мая, отмечался международный День Семьи. В связи с этой датой Управление ЗАГС Ленинградской области опубликовало статистику по заключённым браком в период с января по май 2023 года.

Как выяснилось, за указанное время в 47-ом регионе поженились 2 377 пар.

Добавим, что Международный день семьи отмечается с 1994 года. Дата утверждена Генеральной Ассамблеей ООН и призвана напомнить общественности о вопросах, которые касаются благополучия семей.

Ранее стали известны сферы с наибольшим ростом зарплат в Ленобласти.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области