Стали известны сферы с наибольшим ростом зарплат в Ленобласти

Больше всего прирост наметился в сфере автобизнеса.

Перед Днём защиты от безработицы (21 мая), аналитики сервиса по поиску работы hh.ru разместили рейтинг с отраслями в Ленинградской области, которые отметились наибольшим ростом зарплат за май.

Так, больше всего средние предлагаемые зарплаты увеличились в отрасли автобизнеса. Показатель возрос на 9972 рубля, а средняя зарплата достигла 70 348 рублей.

Также в тройке лидеров оказались сферы "Маркетинг, реклама, PR" (прирост составил 5668 рублей) и управления персоналом с увеличением заработка сотрудников на 4464 рубля. Средняя зарплата таких специалистов в 47-ом регионе составила 63 017 и 56 452 рублей соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что Троицкую церковь усадьбы Пятая гора законсервируют в Ленобласти.

Фото: Piter.TV