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Троицкую церковь усадьбы Пятая гора законсервируют в Ленобласти

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Храм в Волосовском районе не подлежит восстановлению. Он будет сохранён в том виде, в котором он представлен сейчас.

Руины Троицкой церкви усадьбы Пятая гора в Волосовском районе Ленинградской области законсервируют по решению властей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Согласно историческим сведениям, при строительстве церкви был использован известняк на песчаном грунте вместо заявленного природного камня. В связи с этим уже в первые десятилетие сооружение начало кренить в разные стороны.

Руководитель отметил, что храм не подлежит восстановлению. Он будет сохранён в том виде, в котором он представлен сейчас. Также его сделают безопасным для посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что на даче Маяковского в Левашово нашли вещи поэта.

Фото и видео: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: культурное наследие, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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