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На даче Маяковского в Левашово нашли вещи поэта
Сегодня, 20:00
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На даче Маяковского в Левашово нашли вещи поэта

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Дачу признали образцом дачной архитектуры начала XX века. 

На даче Маяковского в Левашово нашли вещи поэта. Их обнаружили реставраторы во время работ. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Ленобласти".

В доме, где любил отдыхать поэт, лежали книги, рекламные листовки, газета с портретом писателя Антона Чехова, билеты, рукописи и другие предметы.

Дачу признали образцом дачной архитектуры начала XX века. После завершения работ в 2024 году здесь откроют волонтерский центр и мемориальную комнату Маяковского.

Ранее на Piter.tv: на улице Брянцева завершается строительство детского сада.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: вещи маяковского, дача маяковского, левашово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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