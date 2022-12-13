Дачу признали образцом дачной архитектуры начала XX века.

На даче Маяковского в Левашово нашли вещи поэта. Их обнаружили реставраторы во время работ. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Ленобласти".

В доме, где любил отдыхать поэт, лежали книги, рекламные листовки, газета с портретом писателя Антона Чехова, билеты, рукописи и другие предметы.

Дачу признали образцом дачной архитектуры начала XX века. После завершения работ в 2024 году здесь откроют волонтерский центр и мемориальную комнату Маяковского.

Ранее на Piter.tv: на улице Брянцева завершается строительство детского сада.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга