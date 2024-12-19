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В Левашово утонула 12-летняя девочка
Сегодня, 8:02
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В Левашово утонула 12-летняя девочка

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Родители были на берегу, с ними работали психологи.

В поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга произошла трагедия. На водоеме утонула 12-летняя девочка, рассказали в ГУ МЧС России по городу. 

Тело ребенка извлекли водолазы Специализированной пожарно-спасательной части. Родители были на берегу, с ними работали психологи. 

Во избежание подобных трагедий, спасатели вновь напомнили о том, что нельзя оставлять ребенка без присмотра, игнорировать знак "Купание запрещено" и нырять в незнакомых местах. Стоит купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. 

Ранее на Piter.TV: с начала купального сезона утонули восемь петербуржцев, спасли четверых. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: левашово, ребенок утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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