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С начала купального сезона утонули восемь петербуржцев, спасли четверых
Сегодня, 12:39
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С начала купального сезона утонули восемь петербуржцев, спасли четверых

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Главная опасность – купание в запрещенных местах и нахождение на пляже в состоянии опьянения.

С начала купального сезона в Петербурге утонули восемь человек. Все случаи произошли в местах, которые не оборудованы для купания, сообщили в ГУ МЧС России по городу 15 июля. 

Спасли четверых, в том числе ребенка. Как пояснили спасатели, главная опасность – купание в запрещенных местах и нахождение на пляже в состоянии опьянения. 

МЧС Петербурга призывает каждого относиться более ответственно к вопросам безопасного отдыха на воде! В зоне особого риска – дети, оставленные без присмотра взрослых. Чтобы не пополнить печальную статистику, достаточно соблюдать элементарные правила и проявлять ответственность к вопросу собственной безопасности. 

Виктор Колесов, главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в водоеме в Заневском парке нашли труп мужчины. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: спасатели, утонувшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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