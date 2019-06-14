С начала купального сезона утонули восемь петербуржцев, спасли четверых

Главная опасность – купание в запрещенных местах и нахождение на пляже в состоянии опьянения.

С начала купального сезона в Петербурге утонули восемь человек. Все случаи произошли в местах, которые не оборудованы для купания, сообщили в ГУ МЧС России по городу 15 июля.

Спасли четверых, в том числе ребенка. Как пояснили спасатели, главная опасность – купание в запрещенных местах и нахождение на пляже в состоянии опьянения.

МЧС Петербурга призывает каждого относиться более ответственно к вопросам безопасного отдыха на воде! В зоне особого риска – дети, оставленные без присмотра взрослых. Чтобы не пополнить печальную статистику, достаточно соблюдать элементарные правила и проявлять ответственность к вопросу собственной безопасности. Виктор Колесов, главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в водоеме в Заневском парке нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)