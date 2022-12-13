На улице Брянцева завершается строительство детского сада

В здании будут зоны отдыха, игровые комнаты, спортивные залы, музыкальные классы.

На улице Брянцева почти достроили детский сад на 110 детей. Уже осенью он откроется для малышей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Объект готов на 75 процентов. Сейчас специалисты прокладывают внутренние инженерные сети и ведут отделочные работы.

В здании будут зоны отдыха, игровые комнаты, спортивные залы, музыкальные классы. На улице для детей сделают детские площадки и маленький спортивный стадион.

Ранее на Piter.tv: на Приморском проспекте ночью приземлились неизвестные парашютисты.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга