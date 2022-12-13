На Приморском проспекте ночью приземлились неизвестные парашютисты

По словам горожан, спортсмены спустились с высоты 26 этажа.

Ночью на Приморском проспекте приземлились неизвестные парашютисты. Инцидент произошел около дома № 137, корпус 2. Экстремалы попали на фотографии очевидцев. Снимки опубликовали в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Спуск запечатлели в ночь на 14 мая. По словам горожан, спортсмены приземлились с высоты 26 этажа. На парковке парашютистов ждали два человека.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако мужчины серьезно рисковали, ведь приземлились на границе с проезжей частью.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер