Петербуржец напал с ножом на женщину на пляже в Приморском районе. Она погибла

В Елизаветинскую больницу без сознания увезли 40-летнюю местную жительницу.

На пляже в Приморском районе Петербурга мужчина зарезал женщину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, вечером 2 июня в Службу 112 позвонил очевидец и сообщил о том, что возле дома 70 по Приморскому проспекту напали на горожанку. В Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых медики увезли 40-летнюю местную жительницу с колото-резаным ранением грудной клетки. Спустя время она погибла.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего мужчину. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого на 1-й Советской улице. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Piter.TV