Перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого на 1-й Советской

Смерть потерпевшего наступила на месте.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили 2 июня в надзорном ведомстве.

Напомним, 19 марта обвиняемый, находясь возле дома 8 по 1-й Советской улице, в ходе распития спиртных напитков нанес знакомому удар ножом в грудь. Смерть мужчины наступила на месте. Предварительно, злоумышленник напал на приятеля из-за того, что он без спросу взял музыкальную колонку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красноярске полиция Петербурга задержала подозреваемого в покушении на убийство в 1993 году в Выборге.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга