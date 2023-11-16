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Перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого на 1-й Советской
Сегодня, 10:27
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Перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого на 1-й Советской

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Смерть потерпевшего наступила на месте.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили 2 июня в надзорном ведомстве. 

Напомним, 19 марта обвиняемый, находясь возле дома 8 по 1-й Советской улице, в ходе распития спиртных напитков нанес знакомому удар ножом в грудь. Смерть мужчины наступила на месте. Предварительно, злоумышленник напал на приятеля из-за того, что он без спросу взял музыкальную колонку. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красноярске полиция Петербурга задержала подозреваемого в покушении на убийство в 1993 году в Выборге. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: 1-я советская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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