Петербуржец мог убить знакомого из-за музыкальной колонки

Причиной трагедии стал пьяный конфликт, вспыхнувший из-за того, что потерпевший без спросу взял музыкальную колонку подозреваемого.

Полицейские Центрального района оперативно задержали подозреваемого в убийстве из-за музыкальной колонки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ближе к шести утра 19 марта в полицию поступило сообщение о том, что на парковке между домами 8 и 12 по улице 1-й Советской обнаружен труп неизвестного мужчины с ножевым ранением груди. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Полицейские установили, погибший – 33-летний житель Карелии, проживавший в Петербурге без регистрации.

Подозреваемым в убийстве оказался 48-летний житель дома 79 по Светлановскому проспекту. Причиной трагедии стал пьяный конфликт, вспыхнувший из-за того, что потерпевший без спросу взял музыкальную колонку подозреваемого.

Фото: unsplash (Sokha Michael)