В Красноярске полиция Петербурга задержала подозреваемого в покушении на убийство в 1993 году в Выборге

Злоумышленники скрылись, было возбуждено уголовное дело.

Петербургская полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство охранника ресторана в 1993 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В июне 32 года назад в заведении гостиницы в Выборге у двоих нетрезвых посетителей возник конфликт с охранниками. Ссору прекратили сотрудники милиции, после клиенты ушли. Но спустя время мужчины вернулись с намерением отомстить. Один из них острым предметом причинил работнику телесные повреждения, а второй выстрелил в его напарника из пистолета. Спасла мужчину осечка, однако коллега от полученных ран скончался на месте. Злоумышленники скрылись, было возбуждено уголовное дело, задержать их не получилось.

Личности подозреваемых установили. Предположительно, нанесший смертельный удар скончался в декабре 1998 года, соучастник проживает в Красноярске. Там последнего и поймали, фигурант доставлен в Северную столицу.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что по делу об убийстве на улице Композиторов в 2011 году задержан еще один подозреваемый.

Фото: Piter.TV