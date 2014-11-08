По делу об убийстве на улице Композиторов в 2011 году задержан еще один подозреваемый

Остальные участники преступления, чьи роли были выявлены ранее, содержатся под стражей.

Сотрудники ГУ МВД РФ возобновили расследование преступления десятилетней давности, раскрыв убийство, произошедшее 15 февраля 2011 года в доме № 29/1 на улице Композиторов в Санкт-Петербурге. Тогда жертвой преступников стал 44-летний уроженец Закавказья, получивший три пулевых ранения из огнестрельного оружия. Уголовное дело по этому преступлению было открыто по статье 105 Уголовного кодекса РФ, однако установить виновных удалось лишь спустя четырнадцать лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Весной 2025 года оперативниками были задержаны двое подозреваемых: заказчик убийства — 53-летний мужчина, а также непосредственный исполнитель — 52-летний мужчина, совершивший нападение.

Дальнейшие мероприятия позволили правоохранительным органам выявить и третье лицо, причастное к преступлению. Оказалось, что 45-летнему мужчине, уроженцу одной из соседних республик СНГ, живущему ныне в Невском районе Санкт-Петербурга, принадлежит роль пособника: он помогал убийце скрыться с места происшествия и уничтожить орудие преступления.

Подозреваемый был задержан 29 мая 2025 года непосредственно по адресу своего проживания. Задержание проведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Остальные участники преступления, чьи роли были выявлены ранее, содержатся под стражей. Расследование продолжается, проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что факт легализации приезжей через фиктивный брак выявлен в Петербурге.

Фото: Piter.TV