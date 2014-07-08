Петербуржца задержали по подозрению в убийстве мужчины в 2011 году

Убийство произошло на улице Композиторов.

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в убийстве мужчины в феврале 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 15 февраля 2011 года в парадной дома 29/1 по улице Композиторов в 44-летнего мужчину, выходца с Закавказья, трижды выстрелили из огнестрельного оружия, после чего нападавший скрылся, а мужчина от полученных ранений скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), однако тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Недавно полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Выборгского района Петербурга. Полицейские 1 апреля задержали злоумышленника.

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Видео: МВД по СПб и ЛО