Петербуржец 7 лет проведет в колонии за изнасилование женщины в Красном Селе

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора района о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

В Красносельском районе Петербурга вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании, совершенном осенью 2024 года. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 13 сентября 2024 года Иван Демьянов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома 4 А по улице Красных Командиров в Красном Селе под угрозой убийства изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с угрозой убийства убийством), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора района о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv