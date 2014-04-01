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Петербуржец 7 лет проведет в колонии за изнасилование женщины в Красном Селе
Сегодня, 16:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец 7 лет проведет в колонии за изнасилование женщины в Красном Селе

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Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора района о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

В Красносельском районе Петербурга вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании, совершенном осенью 2024 года. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 13 сентября 2024 года Иван Демьянов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома 4 А по улице Красных Командиров в Красном Селе под угрозой убийства изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с угрозой убийства убийством), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора района о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, красное село, насильственные действия сексуального характера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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