Факт легализации приезжей через фиктивный брак выявлен в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Сотрудники Управления МВД России по Василеостровскому району, проведя серию оперативно-розыскных мероприятий, задержали 35-летнего многократно судимого жителя Санкт-Петербурга и 52-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемых в содействии незаконной миграции.

Расследование установило, что осенью 2022 года к задержанному иностранцу обратилась 43-летняя женщина, уроженка Таджикистана, с просьбой оказать содействие в оформлении документов для проживания в России. Мужчина, в свою очередь, связался со знакомым петербуржцем и предложил заключить фиктивный брак с женщиной, что позволило бы ей быстрее оформить вид на жительство. Гражданин согласился, и таким образом был организован фальшивый брак, позволяющий женщине получать права проживания в упрощённом порядке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Иностранец задержан на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Что касается петербуржца, то ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдения надлежащего поведения.

Собранные материалы направлены в миграционные органы для рассмотрения вопроса о правовом положении женщины-иностранки. Далее собранные доказательства будут представлены в прокуратуру, которая примет решение о передаче дела в суд для признания заключения брака незаконным.

Работа следователей и оперативных сотрудников по делу продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти