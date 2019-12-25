Неадекватного мужчину со страйкбольным автоматом задержали на Приозерском шоссе

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Жителя Выборгского района Санкт-Петербурга, гуляющего с оружием для страйкбола, задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Поводом послужило обращение молодого человека 19-ти лет, сообщившего, что в Парголово, неподалеку от дома №22 на Приозерском шоссе, находится подозрительный гражданин, вооружённый страйкбольным автоматом.

На месте происшествия стражи правопорядка остановили 38-летнего жителя района, не имеющего постоянного занятия и находящегося в алкогольном опьянении.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мы сообщили о том, что супруга пациента избила фельдшера на 2-й Советской. 30-летний сотрудник скорой помощи, получивший закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы головы сам пришел в Мариинскую больницу. После осмотра медики разрешили ему вернуться домой. Утром следующего дня женщину арестовали, доставив её в отделение полиции, где ей предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV