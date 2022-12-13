На проспекте Юрия Гагарина вор сломал пенсионерке руку

Злоумышленник толкнул женщину на асфальт.

Накануне, 13 мая, в Московском районе вор сломал руку пенсионерке. Мужчина украл у 80-летней петербурженки сумку.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина. Судя по кадрам с места случившегося, злоумышленник вырвал из рук женщины авоську и толкнул пострадавшую на асфальт.

Пенсионерка самостоятельно обратилась в травматологический пункт поликлиники № 51. У пациентки диагностировали перелом правой лучевой кости без смещения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Жительница Северной столицы написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вора уже разыскивают.

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Видео: Piter.tv