В поселке Виллози маленький ребенок случайно выстрелил в девочку

Несовершеннолетний целился в металлическую бочку, но в этот момент к ней неожиданно подбежала шестилетняя малышка.

Накануне, 13 мая, в Ленобласти ребенок случайно выстрелил в девочку из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Виллози. Пенсионер нашел в своем сарае пневматическое оружие и решил показать его детям. Один ребенок воспользовался невнимательностью пожилого мужчины и выстрелил из него в сторону металлической бочки. В этот момент мимо нее проходила 6-летняя девочка. Пуля попала ей в живот.

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. На место случившегося прибыли полицейские. Они проводят проверку.

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Фото: Piter.tv