В Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой

Правоохранители выяснили, что 64-летний мужчина поругался со своим товарищем и решил припугнуть его.

В Сестрорецке хулиган с лопатой устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел днем в субботу, 13 мая, на Песочной улице у дома № 1. Злоумышленник напугал местных жителей, очевидцы обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что 64-летний мужчина поругался со своим товарищем и решил припугнуть его, выстрелив в воздух. Стражи порядка задержали пожилого хулигана. Они изъяли у него пистолет "Лидер", магазин к нему, шесть патронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv