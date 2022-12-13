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В Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой
Сегодня, 11:27
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В Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой

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Правоохранители выяснили, что 64-летний  мужчина поругался со своим товарищем и решил припугнуть его.

В Сестрорецке хулиган с лопатой устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел днем в субботу, 13 мая, на Песочной улице у дома № 1. Злоумышленник напугал местных жителей, очевидцы обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что 64-летний  мужчина поругался со своим товарищем и решил припугнуть его, выстрелив в воздух. Стражи порядка задержали пожилого хулигана. Они изъяли у него пистолет "Лидер", магазин к нему, шесть патронов. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Разъезжей пьяный мужчина пытался ограбить кафе. 

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, сестрорецк, стрелок с лопатой, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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