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На Разъезжей пьяный мужчина пытался ограбить кафе
Сегодня, 11:04
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На Разъезжей пьяный мужчина пытался ограбить кафе

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Преступление для него завершилось неудачно.

Накануне, 13 мая, в Центральном районе выпивший мужчина решил ограбить кафе. Забрать деньги из кассы заведения на Разъезжей, 39, он не смог из-за принципиальности продавца. 

По информации Piter.tv, пьяный хулиган ворвался в кафе и начал угрожать сотруднику заведения разбитой бутылкой. Посетитель требовал, чтобы ему отдали деньги. Однако кассир не стал выполнять требование и прогнал мужчину. 

Злоумышленник ушел в расположенную по соседству аптеку, а затем скрылся. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминер "атаковал" Александровский парк.

Фото: Pxhere

Теги: нападение в кафе, полиция, разъезжая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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