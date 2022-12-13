На Разъезжей пьяный мужчина пытался ограбить кафе

Преступление для него завершилось неудачно.

Накануне, 13 мая, в Центральном районе выпивший мужчина решил ограбить кафе. Забрать деньги из кассы заведения на Разъезжей, 39, он не смог из-за принципиальности продавца.

По информации Piter.tv, пьяный хулиган ворвался в кафе и начал угрожать сотруднику заведения разбитой бутылкой. Посетитель требовал, чтобы ему отдали деньги. Однако кассир не стал выполнять требование и прогнал мужчину.

Злоумышленник ушел в расположенную по соседству аптеку, а затем скрылся. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминер "атаковал" Александровский парк.

Фото: Pxhere