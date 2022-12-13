Стражи порядка задержали "шутника". Им оказался 60-летний безработный мужчина.

Лжеминер "атаковал" Александровский парк. Злоумышленник оказался жителем Петроградского района.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 13 мая. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что в одном из парков Петергофа находится опасное устройство.

Правоохранители проверили объект, но ничего опасного не нашли. Эвакуация не проводилась.

Стражи порядка задержали "шутника". Им оказался 60-летний безработный мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Парадной улице во дворе дома сгорел "Мерседес".

Фото: Piter.tv