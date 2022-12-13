Лжеминер "атаковал" Александровский парк. Злоумышленник оказался жителем Петроградского района.
По информации Piter.tv, инцидент произошел 13 мая. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что в одном из парков Петергофа находится опасное устройство.
Правоохранители проверили объект, но ничего опасного не нашли. Эвакуация не проводилась.
Стражи порядка задержали "шутника". Им оказался 60-летний безработный мужчина.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: на Парадной улице во дворе дома сгорел "Мерседес".
Фото: Piter.tv
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