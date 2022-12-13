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Лжеминер "атаковал" Александровский парк
Сегодня, 10:48
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Лжеминер "атаковал" Александровский парк

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Стражи порядка задержали "шутника". Им оказался 60-летний безработный мужчина. 

Лжеминер "атаковал"  Александровский парк. Злоумышленник оказался жителем Петроградского района.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 13 мая. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что в одном из парков Петергофа находится опасное устройство. 

Правоохранители проверили объект, но ничего опасного не нашли. Эвакуация не проводилась. 

Стражи порядка задержали "шутника". Им оказался 60-летний безработный мужчина. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Парадной улице во дворе дома сгорел "Мерседес".

Фото: Piter.tv

Теги: александровский парк, лжеминеры, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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