На Парадной улице во дворе дома сгорел "Мерседес"

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Центральном районе в субботу, 13 мая, произошел пожар. На Парадной улице около дома № 3, корпус, 3, воспламенился автомобиль "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы набрали "112" в 22:07. Они рассказали, что в автомобиле "Mercedes" происходило горение салона.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 22:26 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv