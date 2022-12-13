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На Парадной улице во дворе дома сгорел "Мерседес"
Сегодня, 9:56
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На Парадной улице во дворе дома сгорел "Мерседес"

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Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Центральном районе в субботу, 13 мая, произошел пожар. На Парадной улице около дома № 3, корпус, 3, воспламенился автомобиль "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы набрали "112" в 22:07. Они рассказали, что в   автомобиле "Mercedes" происходило горение салона.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 22:26 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: у поселка Кирилловское девушка-байкер погибла в ДТП с автомобилем Mercedes.

Фото: Piter.tv

Теги: горит машина, мерседес, мчс, парадная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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