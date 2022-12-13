У поселка Кирилловское девушка-байкер погибла в ДТП с автомобилем Mercedes

У погибшей осталось двое маленьких детей.

Накануне, 13 мая, в Ленобласти произошло смертельное ДТП. У поселка Кирилловское в 18:10 столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем мотоцикла находилась девушка. В результате случившегося она скончалась. 91-летний водитель иномарки остался жив.

На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Добавим, что девушка-байкер была известна в узких кругах. По предварительным данным, женщина ехала с открытия мотосезона. Без мамы остались двое маленьких детей.

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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП