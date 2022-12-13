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У поселка Кирилловское девушка-байкер погибла в ДТП с автомобилем Mercedes
Сегодня, 9:42
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У поселка Кирилловское девушка-байкер погибла в ДТП с автомобилем Mercedes

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У погибшей осталось двое маленьких детей.

Накануне, 13 мая, в Ленобласти произошло смертельное ДТП. У поселка Кирилловское в 18:10 столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем мотоцикла находилась девушка. В результате случившегося она скончалась. 91-летний водитель иномарки остался жив. 

На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Добавим, что девушка-байкер была известна в узких кругах. По предварительным данным, женщина ехала с открытия мотосезона. Без мамы остались двое маленьких детей.

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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: девушка умерла в дтп, кирилловское, погибла в дтп, смертельная авария, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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