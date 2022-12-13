В Петербурге задержали настоятеля церкви за попытку похищения человека

Злоумышленник решил заказать нападение на человека, который располагал сведениями, порочащими его честь и достоинство.

В Петербурге задержали настоятеля церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского за попытку похищения человека. Мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По версии правоохранителей, мужчина пытался заплатить за похищение и избиение неприятеля. Злоумышленник решил заказать нападение на человека, который располагал сведениями, порочащими его честь и достоинство как священнослужителя. За "дело" он был готов отдать 60 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"). Подозреваемому предъявили обвинение.

Мужчину отправили под домашний арест до 11 июля. Ему запретили выходить из квартиры, пользоваться Интернетом и общаться со свидетелями по делу.

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Фото: Piter.tv