В Петербурге выросла смертность среди младенцев

В первые два месяца 2023 года из жизни ушли 60 малышей в возрасте до года.

В Петербурге за год выросла детская смертность. Количество смертей увеличилось на 25 процентов. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

В первые два месяца 2023 года из жизни ушли 60 малышей в возрасте до года, что на 11 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая смертность в городе, напротив, снизилась. Спад составил 17 процентов. В марте 2023 года скончались более 5,2 тыс. жителей, а в марте 2022 года свыше 6,3 тыс. человек.

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Фото: Piter.tv