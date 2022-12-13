В Купчино шутник "заминировал" школу № 302

Во Фрунзенском районе лжеминеры атаковали школу № 302. Учреждение находится на Дунайском проспекте, 48.
По данным Piter.tv, инцидент произошел накануне, 12 мая. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об опасном устройстве в школе.
На место случившегося приехали правоохранители. Ничего опасного они не нашли. По решению администрации сотрудников и учеников эвакуировать не стали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой.
Фото: Piter.tv
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