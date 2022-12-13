Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой

Избитую артистку доставили в шоковую реанимацию. У пациентки диагностировали пневмонию, переохлаждение и воспаление легких.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся со звездой "Улиц разбитых фонарей" Мариной Гридасовой, на которую напали в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 мая. Утром женщина вышла из своей квартиры и пошла в сторону набережной Фонтанки, а затем пропала. Десять дней ее искали друзья и родственники. Соседи петербурженки обратились в полицию, рассказав, что актриса не закрыла за собой дверь, когда куда-то ушла.

Марину Гридасову нашли в день исчезновения на территории Апраксина двора. Тогда ее не смогли опознать. Избитую артистку доставили в шоковую реанимацию. У пациентки диагностировали пневмонию, переохлаждение и воспаление легких.

Руководить расследованием дела Гридасовой будет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.

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Фото: Информационный центр СК России