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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой
Сегодня, 9:32
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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой

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Избитую артистку доставили в шоковую реанимацию. У пациентки диагностировали пневмонию, переохлаждение и воспаление легких. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся со звездой "Улиц разбитых  фонарей" Мариной Гридасовой, на которую напали в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел 1 мая. Утром женщина вышла из своей квартиры и пошла в сторону набережной Фонтанки, а затем пропала. Десять дней ее искали друзья и родственники. Соседи петербурженки обратились в полицию, рассказав, что актриса не закрыла за собой дверь, когда куда-то ушла.

Марину Гридасову нашли в день исчезновения на территории Апраксина двора. Тогда ее не смогли опознать. Избитую артистку доставили в шоковую реанимацию. У пациентки диагностировали пневмонию, переохлаждение и воспаление легких. 

Руководить расследованием дела Гридасовой будет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.

Ранее на Piter.tv: петербуржец предстанет перед судом за попытку убийства отчима.

Фото: Информационный центр СК России

Теги: актриса марина гридасова, александр бастрыкин, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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