Петербуржец предстанет перед судом за попытку убийства отчима

Пасынок схватил со стола кухонный нож и ударил им потерпевшего в область левого глаза, причинив тяжкий вред здоровью.

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за попытку убийства отчима. Об этом сообщила прокуратура Невского района.

По версии следствия, обвиняемый днём 25 декабря 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире на улице Седова, повздорил с отчимом, сделавшим ему замечание относительно его неадекватного поведения. Пасынок схватил со стола кухонный нож и ударил им потерпевшего в область левого глаза, причинив тяжкий вред здоровью.

На крики отчима на кухню прибежала мать обвиняемого, которая вызвала полицию. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге задержали двух пенсионеров по подозрению в убийстве семьи в 2001 году.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)