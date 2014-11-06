В Приморском районе ввели в эксплуатацию новый спортивный комплекс с бассейнами и фитнес-залами

В настоящее время инвестор готовит документы для передачи части помещений площадью не менее 40 квадратных метров в собственность города.

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершено строительство современного спортивного комплекса, расположенного на Приморском проспекте, 58, корпус 3, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано 15 декабря Службой государственного строительного надзора и экспертизы города. Инвестором проекта выступила компания "Территория", рассказал портал "Строительный Петербург".

Общая площадь здания превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Архитектурно комплекс разделён на три функциональных блока, каждый из которых отвечает за отдельное направление работы спортивного центра. В трёхэтажной части размещены входные группы, раздевалки и бытовые помещения для посетителей, а также кафе.

Центральное место в комплексе занимает оздоровительный плавательный бассейн размером 25 на 11 метров. Рядом расположен отдельный детский бассейн, рассчитанный на занятия с юными спортсменами и обучение плаванию. На втором и третьем этажах оборудованы залы для физкультурных занятий — здесь предусмотрены помещения для фитнеса, настольного тенниса и тренировок различной направленности. В ближайшее время планируется открытие тренажёрного зала.

В настоящее время инвестор готовит документы для передачи части помещений площадью не менее 40 квадратных метров в собственность города.

Появление нового спорткомплекса расширяет возможности жителей Приморского района для регулярных занятий физкультурой и активного отдыха. Проект реализован в рамках развития социальной инфраструктуры и соответствует городским приоритетам, направленным на повышение доступности спортивных объектов и улучшение качества городской среды.

Фото: Комитет по инвестициям