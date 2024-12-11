В школе №581 Приморского района отремонтируют спортивные залы

Ремонт должны завершить до 1 сентября 2025 года.

В ходе личного приема граждан к губернатору Санкт-Петербурга обратились жители Приморского района с просьбой о ремонте спортивных залов школы №581. Об этом рассказали в Смольном.

В этой школе с углубленным изучением технологий учатся 765 детей. Учреждение ведет образовательную деятельность с 1990 года. В 2023 году в здании была отремонтирована кровля, в 2024 году – обновлены инженерные коммуникации. Однако спортивные залы сегодня не соответствуют потребностям учеников и не позволяют полноценно реализовать современную программу предмета "Физическая культура".

Глава города поручил Администрации Приморского района подготовить необходимые планы и выполнить ремонтные работы в спортивном зале школы в полном объеме. Помимо ремонта стен, потолков и полов, в спортзалах заменят радиаторы отопления, сантехнику, окна и двери, приведут в порядок помещения раздевалок, душевых, мест общего пользования. Также спортзалы школы №581 получат новые гимнастические стенки, скамьи, перекладины, брусья, баскетбольный и другой спортивный инвентарь.

Ремонт должны завершить до 1 сентября 2025 года, чтобы новый учебный год дети начали с модернизированными спортивными залами.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)