В Калининском районе построят спорткомплекс в форме волны с бассейнами и сауной

В комплексе оборудуют помещения для работы районного Центра физической культуры и здоровья.

В Петербурге согласован облик нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который появится на улице Верности. Проект разработан компанией "БИП" и предполагает создание современного спортивного пространства с упором на водные виды активности. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание будет выполнено в необычной волнообразной форме. Внутри разместят бассейн для тренировок и соревнований, рядом — трибуны для зрителей. Для отдыхающих предусмотрены отдельные бассейны для взрослых и детей, включая детскую чашу с неглубоким дном. В проект также входят спортзал, массажные кабинеты и сауны.

Посетителей ожидает удобная входная зона с кассами, гардеробами и кафе. В комплексе оборудуют помещения для работы районного Центра физической культуры и здоровья. Территорию снабдят парковкой и велопарковкой, чтобы обеспечить доступность для разных групп жителей.

Также в Выборгском районе Петербурга появится современный спорткомплекс с ледовой ареной.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре