В Выборгском районе Петербурга появится современный спорткомплекс с ледовой ареной

На проспекте Тореза в Выборгском районе Санкт-Петербурга планируется строительство нового спортивного комплекса с ледовой ареной. Проект объекта уже получил одобрение городского Комитета по градостроительству и архитектуре, рассказал портал "Строительный Петербург".

Современный спортивный центр будет включать ледовое поле для хоккея с трибунами на 500 зрителей, специализированные залы для занятий хореографией и другими видами спорта, а также медицинские кабинеты и вспомогательные помещения. Архитектурное решение предусматривает сочетание светлых фасадных панелей с темно-серым керамогранитом цокольного этажа.

Для посетителей комплекса организуют удобную парковку и велосипедные стоянки. Проект разработан компанией "МОДУЛЬ-Центр" по заказу ООО "Ледовые Дворцы".

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре