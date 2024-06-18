В Шушарах появится современная школа с бассейном и коррекционным отделением

Особое внимание уделено безопасности учащихся — планировка исключает пересечение потоков детей разного возраста.

В промзоне Шушары началась подготовка к строительству новой школы на 965 учащихся. Образовательное учреждение будет включать дошкольное отделение, начальные и средние классы, а также коррекционное отделение для детей с особыми потребностями. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект предусматривает создание полноценной образовательной инфраструктуры: учебные классы, спортивные залы, бассейн, актовый зал, библиотека и мастерские. Особое внимание уделено безопасности учащихся — планировка исключает пересечение потоков детей разного возраста.

Территория школы будет благоустроена: появится стадион, спортивные площадки и зоны отдыха.

Также стало известно, что на Московском шоссе появится новый жилой квартал с школой и детским садом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре