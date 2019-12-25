На Московском шоссе появится новый жилой квартал с школой и детским садом

Проект предусматривает возведение десяти жилых домов, которые образуют уютные закрытые дворы.

В Петербурге планируется строительство современного жилого комплекса с развитой социальной инфраструктурой. Новый квартал расположится на Московском шоссе, участок 179, недалеко от пересечения с Колпинским шоссе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект предусматривает возведение десяти жилых домов, которые образуют уютные закрытые дворы. Для жителей построят школу на 550 учеников, детский сад на 280 мест и спортивно-оздоровительный комплекс. На территории появятся зеленые скверы, спортивные площадки и велопарковки.

Инфраструктура квартала будет включать медицинские кабинеты, офисные помещения и магазины. Архитекторы предусмотрели разнообразные фасадные решения, которые сделают облик квартала интересным и современным.

Строительство комплекса поможет обеспечить жителей новостройки всеми необходимыми социальными объектами в шаговой доступности.

На Кубинской улице в Московском районе также планируется строительство современного жилого комплекса с развитой социальной инфраструктурой.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре